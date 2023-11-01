Минпромторг: ассортимент российского вина в магазинах вырос в 10 раз

Ассортимент российского вина в магазинах значительно расширился за последние годы, увеличившись в десять раз. Об этом pfzdbk Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли в Минпромторге, пишет “Прайм”.

Кузнецов отметил, что ранее российское вино сталкивалось с негативным восприятием со стороны потребителей, связанным с его низким качеством. Однако в последние годы удалось изменить это мнение и переубедить потребителей. Он также подчеркнул, что расширилось количество представленных товарных позиций отечественных виноделов, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.

Действия, проводимые Минпромторгом, такие как акция “Дни российских вин”, способствуют увеличению продаж отечественного продукта на 30-40% во время их проведения.