 

Минпромторг: ассортимент российского вина в магазинах вырос в 10 раз

01.11.2023, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ассортимент российского вина в магазинах значительно расширился за последние годы, увеличившись в десять раз. Об этом pfzdbk Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли в Минпромторге, пишет “Прайм”.

Кузнецов отметил, что ранее российское вино сталкивалось с негативным восприятием со стороны потребителей, связанным с его низким качеством. Однако в последние годы удалось изменить это мнение и переубедить потребителей. Он также подчеркнул, что расширилось количество представленных товарных позиций отечественных виноделов, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.

Действия, проводимые Минпромторгом, такие как акция “Дни российских вин”, способствуют увеличению продаж отечественного продукта на 30-40% во время их проведения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Российский производитель представил первую отечественную перфокарту по техпроцессу 1 мм

01.11 / Мнение: Как Ленина угнетали в ссылке, Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

01.11 / Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Боевые торпеды ХАМАС

01.11 / 59-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо

01.11 / Мнение Кремля: Русская армия — сильнейшая в мире, поэтому США боятся прямого военного конфликта

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Системные и массовые нарушения прав сотрудников МГУ

01.11 / В России создали антибиотик, который можно принимать с алкоголем

01.11 / Терапевт посоветовала парацетамол и ибупрофен при симптомах простуды

01.11 / С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика