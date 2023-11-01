Мнение Кремля: Русская армия — сильнейшая в мире, поэтому США боятся прямого военного конфликта

1. Американцы считают русскую армию сильнейшей в мире. Россия занимает сейчас первое место в рейтинге стран с сильнейшими вооружёнными силами по данным исследования журнала U.S. News & World Report (ссылка). Это солидное издание, известное как раз составлением рейтингов: востребованного рейтинга американских колледжей и университетов (ссылка), рейтингов американских штатов и стран мира по уровню жизни, развитию бизнеса, культурному влиянию и так далее (ссылка). Вот как, по мнению респондентов журнала, выглядит первая десятка стран по военной мощи:



А. Россия

Б. США

В. Китай

Г. Израиль

Д. Южная Корея

Е. Украина

Ё. Иран

Ж. Великобритания

З. Германия

И. Турция

К подобным рейтингам всегда нужно относиться со скепсисом. К примеру, в общем рейтинге «лучшести» стран (по усреднённым характеристикам всех рейтингов) Россия занимает лишь 37 место в мире, чуть ниже Египта и даже Израиля (ссылка), что, конечно же, является абсурдом. Да, в этих странах много памятников древних цивилизаций, там круглый год тепло (точнее, жарко), в Египте относительно низкие цены на еду и услуги, а в Израиле неплохая платная медицина. Но в остальном эти страны с Россией даже и близко не стоят ни по реальному качеству жизни, ни по возможностям для бизнеса, ни по общему развитию культуры, ни по стабильности, ни по остальным важным показателям.

2. Президенту Джо Байдену всё сложнее продавать американским избирателям идею прокси-войны с Россией. На фоне тоталитаризма, коррупции и сотен тысяч бессмысленных жертв на Украине образ «войны за свободу и демократию» как-то уже не складывается даже у тех американцев, чьи головы были насквозь промыты антироссийской пропагандой.

В таких условиях в Вашингтоне решили вести предельно циничную агитацию: объяснять, что война выгодна американской военной промышленности (ссылка):



Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Украине тем, что та якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах, пишет газета Politico со ссылкой на поступившие в ее распоряжение тезисы для конгрессменов.

По данным издания, избранная администрацией стратегия призвана убедить общественность, что поддержка Украины “послужит на пользу созданию новых рабочих мест” укреплению промышленной базы США.

“Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и ее союзников как сейчас, так и в будущем”, – следует из тезисов.

Смена стратегии Белого дома, как отмечает издание, происходит на фоне растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать помогать Киеву и растущих сомнений относительно компетентности команды Байдена в вопросах экономической политики.

Действительно, американские оружейные компании рапортуют о росте производства и доходов (ссылка). Однако не всем американским элитариям нравится сложившаяся ситуация. Причин на то много. К примеру, средства на войну с Россией и производство оружия берутся из глубоко больного бюджета США, который с каждым годом всё сложнее наполнять работой «печатного станка».

С точки зрения представителей той части американского бизнеса, которая не связана с поставками оружия, траты на Украину являются откровенной глупостью (ссылка):



Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего сторонников оказания военной помощи Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Сакс на своей странице напомнил, что в прошлом году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов на оказавшееся безрезультатным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Теперь в Вашингтоне утверждают, что еще 60 миллиардов долларов позволят переломить ситуацию. Поверить в это могут только дураки», — написал бизнесмен.

Маск ответил Саксу, что там «полно дураков».

3. Глава Минобороны США заявил о возможности прямого военного столкновения России и НАТО (ссылка):

Россия в перспективе может бросить вызов НАТО, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Трансляция слушаний перед комитетом Сената Конгресса США доступна на сайте Минобороны США.

«Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО и мы окажемся в ситуации, когда будем стрелять друг в друга», — допустил министр столкновение альянса с Москвой.

И действительно, пока что США упорно продолжают повышать ставки. При этом понятно, что война России и США будет ядерной, стрелять мы будем ракетами, способными немедленно уничтожить все крупные американские города и военные базы. Достанется и союзникам США, в первую очередь Финляндии и Польше.

Сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты американцы не могут: разве что случайно и малую часть от выпущенного. Более того, у них сейчас не хватает даже систем предупреждения о ракетной атаке (ссылка)

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что США планируют построить загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС) для раннего обнаружения крылатых ракет большой дальности России и КНР. Об этом он написал в статье для Weapons and Strategy.

Брайен подчеркнул, что впервые минимум за 20 лет США намерены построить и установить четыре ЗГРЛС. При этом Канада собирается купить две дополнительные системы для своей северо-западной части.

«Созданные в результате шесть систем призваны обеспечить возможность раннего обнаружения запуска и отслеживания российских и китайских крылатых ракет большой дальности, хотя у США пока нет четкого плана, как их сбивать», — отметил аналитик.

По мнению эксперта, развертывание подобных станций займет много времени, поскольку США и Канада не понимают, где их следует разместить. Однако и после их установки Соединенные Штаты испытают большие трудности из-за невозможности поражать ракеты России и Китая.

Многие обвиняют старика Джо Байдена или, точнее, нынешнюю глубоко возрастную администрацию и элиту США в безответственности. Дескать, «дедушка старый, ему всё равно». Но я подозреваю, что всё проще — им нужно выиграть выборы, а всё остальное нынешних деградантов из Демократической партии вообще не интересует.