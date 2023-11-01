Рупор кремлевской пропаганды: Системные и массовые нарушения прав сотрудников МГУ

В МГУ продолжается скандал связанный с сознательно сорванным руководством ВУЗа курсом подготовки специалистов по информационным и гибридным войнам, который был запущен в прошлом году. Чем дальше, тем больше ситуация выглядит как обычный сознательный саботаж со стороны ряда сотрудников МГУ. Так что тут на мой взгляд дело не только в деньгах и сознательном нарушении Трудового законодательства.

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