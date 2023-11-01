ООН: удар по поселку Гроза в Украине 5 октября нанесли российские вооруженные силы – никаких «бандеровцев» и «нацистов» там н было

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало отчет о событиях 5 октября в небольшом поселке Гроза на востоке Украины, когда в результате попадания ракеты в кафе погибли 59 человек, участвовавших в похоронной церемонии.

Согласно выводам экспертов, ракета была запущена российскими вооруженными силами. В момент ракетного удара в кафе и вблизи него не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей.

Доклад основан на информации, собранной и проверенной сотрудниками Миссии по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине, которые провели два расследования в Грозе 7 и 10 октября. Они осмотрели место взрыва и опросили 35 человек, включая очевидцев инцидента, двух выживших, медицинский персонал и работников морга.

Все погибшие – 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик – были мирными жителями, присутствовавшими на поминках после перезахоронения местного жителя, который был военнослужащим украинских вооруженных сил. В результате взрыва были полностью разрушены кафе и небольшой магазин.

В отчете подробно описываются разрушительные последствия ракетного удара по Грозе: 15 семей потеряли двух и более членов семьи.

Один из местных жителей, Владимир, сказал, что не может поверить в то, что его жены, сына и невестки больше нет.

– Я не могу спать, не могу есть, – поделился он. – Я все еще надеюсь, что моя жена объявится живой.

Другая жительница Грозы рассказала, что подругу ее дочери удалось опознать только по маникюру, когда спасатели обнаружили ее руку. Для многих других опознание проводилось по ДНК-тестам останков.

В докладе говорится, что российские вооруженные силы либо не сделали всего возможного, чтобы убедиться в том, что цель является военным объектом, либо намеренно наносили удары по гражданскому населению и гражданским объектам. Любой из этих сценариев является нарушением международного гуманитарного права.

– Мы призываем Российскую Федерацию провести полное и прозрачное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и принять меры для предотвращения подобных нападений в будущем, – говорится в заявлении УВКПЧ. – Мы также призываем Российскую Федерацию обеспечить доступ к эффективным средствам правовой защиты, включая возмещение ущерба жертвам и членам их семей.