В России создали антибиотик, который можно принимать с алкоголем

Учёные Сколковского института науки и технологий завершили клинические испытания нового антибиотика, который может совершить революцию в медицине – впервые в истории препарат официально можно принимать с алкоголем, в том числе крепким.

Специалисты уже направили в Министерство здравоохранения Российской Федерации необходимые документы для регистрации лекарства. Планируется, что в аптеках новый антибиотик появится в конце декабря 2023 года.

– Считайте это новогодним подарком от отечественных фармакологов дорогим россиянам. Официально заявляю, что с нашим препаратом можно выпить до литра водки и он будет работать на все 100%. А может даже и больше, – рассказал старший научный сотрудник института Александр Флеминг.

В настоящий момент учёные работают над антидепрессантами и антигистаминными препаратами, которые тоже можно будет принимать с алкоголем. По прогнозам экспертов, за своё открытие коллектив Сколковского института науки и технологий может быть номинирован на Нобелевскую премию по медицине.

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