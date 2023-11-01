 

Терапевт посоветовала парацетамол и ибупрофен при симптомах простуды

01.11.2023, 17:25, Разное
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Когда приближается простуда, важно начать домашнее лечение, чтобы смягчить симптомы, объяснила врач-терапевт Ирина Андреева. Она также пояснила о двух лекарствах, которые рекомендуется принимать при первых признаках недомогания.

Симптомы простуды включают заложенный нос или насморк, кашель, чихание, давление в ушах, а также потерю вкуса и запаха. Поскольку они развиваются постепенно, важно их вовремя заметить. Доктор советует принимать парацетамол и ибупрофен.

Большинство лекарств от простуды и гриппа содержат небольшую дозу парацетамола и ибупрофена, что помогает снизить температуру. Дополнительные рекомендации включают отдых, употребление большого количества воды и полоскание горла соленой водой при болях. Если у вас высокая температура, лучше оставаться дома и избегать контакта с другими людьми, чтобы предотвратить распространение вируса, который остается заразным до полного исчезновения симптомов.

Чтобы минимизировать риск передачи простуды, рекомендуется часто мыть руки теплой водой с мылом, использовать салфетки при кашле и чихании.


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