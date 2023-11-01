 

С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце

01.11.2023, 17:15, Разное
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Любимая внучка народной артистки СССР Софии Ротару произвела настоящий резонанс одним из своих последних постов в аккаунте в соцсети. Девушка, названная в честь своей именитой бабушки, сейчас проживает в США.

И все у нее сладко и гладко было до того момента, пока 22-летняя Соня не пожаловалась. А пожаловалась юная знаменитость на человеческую жадность. Казалось бы, чего особенного? Ан, нет. Подписчики сразу же засуетились: есть подозрение, что дело серьезное.

Дело в том, что Соня Евдокименко встречается с одним из богатейших людей Америки – 33-летним Денисом Ждановым. Бойфренд с завидным статусом: он занимает должность вице-президента по маркетингу известной компании и входит в список миллионеров журнала “Forbes”. Пара познакомилась в Нью-Йорке. Денис возил Соню по самым дорогим курортам и фешенебельным местам. А совсем недавно подписчики заметили кольцо на пальце молодой девушки. Хотя София Ротару ранее высказывалась о том, что торопиться в таком деле юной красавице не нужно.

Что же сыграло роль в изменении отношения Сони Евдокименко к происходящему? В одном из постов на странице в соцсети девушка написала, что “отсутствие щедрости – самая раздражающая черта”. Также девушка добавила про скупость, которая “применима не только к деньгам”. По словам юной особы, она сосредоточена сейчас больше на том, чтобы “быть со своими близкими”, как сообщает “Царьград”.

Судя по всему, внучка Софии Ротару очень и очень расстроена, а, может, и подавлена. Возможно, ее финансовые аппетиты выросли, и теперь прежние подарки и внимание ее уже не устраивают? Так или иначе, но у некоторых закрались подозрения, что внучка Ротару подала сигнал о скором конце отношений с бойфрендом-миллионером. Да и бабушка, похоже, не против.


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