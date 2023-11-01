 

Популярная звезда шансона оскандалилась на всю Россию: подробности

01.11.2023, 17:15, Разное
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Россияне хорошо помнят, как в начале нулевых появилась музыкальная женская группа “Воровайки” и успела заскочить в последний вагон популярности шансона. А настоящим любителям этого жанра обязательно известна их песня “Жизнь блатная”. Песни коллектива слушают до сих пор, кажется, что без их музыки не проходит ни одно мероприятие.

Однако на днях стало известно, что популярная звезда шансона из группы “Воровайки” оскандалилась на всю Россию. URA.RU раскрыли подробности громкого скандала. Как оказалось, Диана Теркулова поругалась с депутатом Дмитрием Нечепуренко.

Дело в том, что мужчина написал на всю Россию пост на своей личной странице в социальных сетях. В нем он принялся критиковать творчество популярной группы “Воровайки”. По мнению эксперта, песни данного коллектива неприемлемы для выступлений на широкой публике.

“На молодых людей творчество этой группы может повлиять отрицательно и сформировать ложные ценности. Результат – сломанные судьбы, горе родителям и близким”, – написал важный критик.

На резкое заявление поспешили отреагировать поклонники популярного коллектива, которые встали на защиту любимой группы. По мнению Дианы Теркуловой, солистки “Воровайки”, ее оппоненту не следует судить всех по себе.

“Не хочу переходить на личности, но вы сделали это сами, так что отвечу вам “в уровень”, по себе не судите всех”, – ответила Дмитрию Нечепуренко солистка группы “Воровайки”.

Ранее “Дни.ру” писали, что группа “Воровайки” может выступить в замке Аллы Пугачевой.


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