Мнение: О расплате и возмездии… Произошла чудовищная ошибка?

Единственная ошибка может перечеркнуть всю жизнь. И ни богатства, ни связи, ни взятки не помогут.

С другой стороны, его же честно предупреждали. Мол, «захлебнётесь пыль глотать». Не внял. Думал, что самый умный. Так что пенять не на кого. Разве что кричать сакральное: «Произошла чудовищная ошибка!».

Печальный итог жизни, удавшейся с самого начала.

Ему действительно повезло: профессорский сынок без проблем поступил в лучший университет, несмотря на не слишком удачный «пятый пункт». Далее — по накатанной «династической» тропе: в 25 лет — уже кандидат наук, быстрая карьера в солидном академическом институте, несколько удачных знакомств. Но то была только призказка.

А сказка началась, когда рухнул #СССР, и сосед по институтскому кабинету пригласил его работать в новое российское правительство, дав хлебное кресло главного по внешним экономическим связям. По воспоминаниям современников, это было едва ли не самое коррумпированное ведомство даже для начала 1990-х. Зато уже в 30 «с хвостиком» — долларовый миллиардер, пусть и неофициальный.

Официальное признание огромного состояния придёт через несколько лет, в «соавторстве» с бывшим комсомольским активистом и тайным фарцовщиком Михаилом Фридманом. Оба они вошли в российский список нуворишей от американского журнала Forbes. И понеслось…

И пришло к закономерному финалу.

Сегодня оба раскаиваются. Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман, вынужденные покинуть Англию из-за санкций, считают свои миллиардные инвестиции в страны Запада ошибкой. Об этом, сообщил Bloomberg.

Пётр Авен, о котором шла речь в самом начале заметки (№31 в рейтинге российских миллиардеров Forbes, состояние $4,2 млрд), рассказал агентству, что в июле 2022 года при вылете из Великобритании в Прибалтику полиция допрашивала его в аэропорту Лондона в течение трех часов и в какой-то момент спросила, почему он и его партнеры вложили миллиарды на Западе и разместили свой головной офис в Англии. «По ошибке!», — ответил миллиардер.

Михаил Фридман (№9 в рейтинге Forbes, состояние $12,6 млрд) по поводу своего решения покинуть Великобританию заявил Bloomberg по телефону: «Мне не дали выбора, меня выдавили». «Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — подчеркнул миллиардер.

А их обоих и правда ведь предупреждали ещё давно. Но они, как и многие другие, не верили, что честный Запад может так легко плюнуть на свои же правила, когда дело доходит до интересов и принципов. Обобрали, в общем, и того, и другого.

И кому теперь бить челобитные со словами «произошла чудовищная ошибка»?

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