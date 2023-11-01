 

Впервые ученые получили состав для создания “живой” вакцины

01.11.2023, 16:30, Разное
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Учеными впервые были получены уникальные соединения, которые открывают увлекательные перспективы для создания “живых” вакцин. Этот крупный научный прорыв не только открывает новые горизонты в области медицины, но и возрождает надежды на эффективное преодоление множества инфекционных болезней.

Обычно вакцины содержат ослабленные или убитые микроорганизмы, вызывающие заболевание, или их компоненты, чтобы стимулировать иммунную систему организма к разработке защиты от конкретного патогена. Однако новое открытие исследователей позволяет использовать “живые” микробы, которые примеряются на роль вакцины.

Передовые молекулярные и генетические технологии позволили ученым создать безопасные и эффективные соединения, которые, как выяснилось, способны активировать иммунную систему и обеспечивать долгосрочную защиту от опасных инфекций. Это открытие имеет огромное значение для борьбы с инфекционными заболеваниями, таких как вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции.


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