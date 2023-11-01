 

Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи

01.11.2023, 16:04, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве еще трех флагманских центров в медучреждениях города. Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Также пройдет реконструкция приемных отделений в 11 стационарах, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что в январе 2023 года открылся флагманский центр в больнице имени Вересаева, в марте – в НИИ Склифосовского, в сентябре – в больнице имени Филатова. Медики провели уже 15 тысяч экстренных операций.

“Благодаря новым флагманским центрам хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций”, – подчеркнул мэр.

Собянин обратил внимание, чтор флагманские центры работают по новому московскому стандарту. Хирурги выполняют большую часть операций малоинвазивными методами. Для каждого центра закупили самое современное оборудование.

Во флагманах оборудовали палаты подготовки к операции и палаты пробуждения. В каждом медучреждении выстроена четкая логистика – от момента поступления пациента до операции, подчеркнул мэр.

В Москве продолжается масштабная программа обновления поликлиник. За пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры. Капитальный ремонт прошел в 40 корпусах больниц. На втором этапе работы пройдут в 140 зданиях.

Собянин ранее сообщил, что столица получила миллион упаковок лекарств по первому в России офсетному контракту. Препараты предназначены для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. За шесть месяцев текущего года московские предприятия нарастили производство лекарств на две трети по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.


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