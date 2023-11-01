Мнение: Судьба воинов

Пишут, что контрактники Антон Сопов, котрому 21 год и 28-летний Станислва Рау, , служившие в морской пехоте, были хорошими воинами.



Антон Сопов



Станислав Рау

Настолько хорошими, что губернатор Камчатки Владимир Солодов, приехав на Донбасс и посетив земляков на передовой, лично награждал Антона и Станслава.



Фото и видео отсюда

А сейчас Сопов и Рау подозреваются в убийстве девяти человек. И вроде бы уже во всем признались. Хотя много и тех, кто сомневается в их причастности к чудовищному преступлению – расстрелу спящей семьи, в том числе и совсем крохотных детишек. Мол, их подставили, мол, их назначили убицами…

Парадоксальная ситуация. Возбуждение уголовного дела в отношении Сопова и Рау однозначно дискредитирует вооруженные силы. А дискредитация армия нынче – это статья УК.

Если Сопов и Рау не причастны к убийству девяти человек – тогда это тем более дискредитация армии.

А если причастны? Невольно возникает вопрос: когда они стали нелюдями, способными убивать мирных и спящих? Они уже пришли в армию с таким мировосприятием, что им позволено все, что они сверхлюди? Или как?

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