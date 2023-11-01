 

Мнение: Странно начинается ноябрь

01.11.2023, 15:45, Разное
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Шизануться, конечно. На улице – 15 градусов тепла! Хотя еще позавчера было минус один. И снег. Вот это, я понимаю, скачок! Полное ощущение, что время пошло вспять, и скоро настанет лето. Все-таки нельзя не признать, что с климатом происходит что-то странное.

Впрочем, я не ропщу, 15 градусов – это хорошо. Вообще, если вдуматься, моя любимая температура – я не люблю ни жары, ни холода. Как же, с другой стороны, мал для человека комфортный промежуток, в котором он может с удовольствием жить…

Источник: Размышления вольного социолога


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