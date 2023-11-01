 

Дмитрий Пучков опроверг слухи о своём назначении главой Крыма

01.11.2023, 15:33, Разное
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Блогер, писатель и переводчик Дмитрий «Goblin» Пучков опроверг информацию из Telegram-каналов о своём грядущем назначении на должность главы Республики Крым вместо Сергея Аксёнова.

«Наш инсайдер из Аптеки (администрации президента – прим.) сказал однозначно, что одного гоблина заменят другим. Точно нельзя сказать, что он имел в виду, гоблинов в стране хватает», – говорится в сообщении.

Писатель возмутился из-за слухов и заверил, что не собирается покидать Петербург, а также занимать управленческие должности.

«Какие-то малолетние дебилы написали глупость и её тиражируют. Свою шизофрению на окружающих проецировать не следует, – подчеркнул Пучков. – Хорошо хоть не на Колыму отправили. Магадан мне, впрочем, нравится, но недельки хватит, чтобы там воздушком подышать, Крым – отличное место, но там есть кому работать. А я пока лучше в Питере с Климом Жуковым усы в пиве промочу».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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