 

Американские ученые обнаружили у кошек 276 “выражений лица”

01.11.2023, 15:19, Разное
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Ученые США провели удивительное исследование, которое проливает свет на еще одну тайну кошачьего мира. Исследователи обнаружили невероятное количество 276 различных “выражений лица” у наших милых и загадочных пушистых друзей.

Уже давно было известно, что кошки способны выражать эмоции, однако до недавних дней никто не мог представить, насколько разнообразны эти “выражения”. Благодаря тщательному наблюдению и анализу, исследователи смогли классифицировать целых 276 уникальных форм выражения на мордашке кошек.

Каждое выражение лица кошки представляет собой комбинацию движений мышц, которые позволяют им передавать свои эмоции и отношение к окружающему миру. Мы все знаем, что высоко поднятый хвостик может указывать на радость, а изогнутое несчастное тельце – на страх. Однако мало кто мог предположить, что у них столько разных способов выражения своих чувств.


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