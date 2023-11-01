 

В Омске начато производство гелей для восстановления зубной эмали

01.11.2023, 15:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На протяжении последних лет восстановление зубов стало одной из наиболее актуальных проблем современной стоматологии. В свете этого, группа ученых и специалистов из Омска разработала инновационный гель для восстановления зубной эмали.

Гель, созданный в Омске, получил широкое признание в медицинском сообществе благодаря своей эффективности и безопасности. Исследователи нашли уникальные компоненты, способные не только восстановить поврежденную эмаль, но и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

Одной из ключевых особенностей нового геля является его высокая проникающая способность. Он аккуратно проникает в глубокие слои эмали, обеспечивая интенсивное питание и восстановление зубов. Благодаря этому, пациенты могут быть уверены в эффективности геля и долгосрочных результатах его применения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Американские ученые обнаружили у кошек 276 “выражений лица”

01.11 / Путин сегодня проведет совещание по вопросам экономики

01.11 / Гнев повышает способность решать сложные проблемы

01.11 / Квокки держатся вдали от опасных природных зон не менее трех месяцев

01.11 / Кардиолог Копылов: после 35-40 лет необходимо периодически измерять артериальное давление

01.11 / Подорожало пальмовое масло: белорусские производители молочной продукции назвали причину повышения цен для России

01.11 / Шерсть кота оставил вор — жди суровый приговор!

01.11 / Во время практики по гвоздестоянию в организме выделяется дофамин

01.11 / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре замедлил рост

01.11 / Участник шоу “Голос. Дети” ошарашил признанием: Это моя дурость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика