Путин сегодня проведет совещание по вопросам экономики

Президент РФ Владимир Путин намеревается сегодня, 1 ноября, провести совещание по экономическим вопросам. Об этом объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Согласно его словам, Путин будет работать сегодня в Ново-Огарево и во второй половине дня соберет экономический блок и руководство администрации для традиционной видеоконференции.

Совещание будет сосредоточено на анализе текущей экономической ситуации, оно характеризуется Песковом как “традиционная сверка часов”. Выступление Путина будет публичным, но остальная часть совещания останется закрытой для общественности.

На совещании будут присутствовать высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, первого заместителя правительства Андрея Белоусова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, а также другие важные фигуры, такие как глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.