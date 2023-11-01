 

Скончалась племянница писателя Бунина

01.11.2023, 14:52, Разное
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Мировое литературное сообщество потрясено трагическим известием о кончине писательницы Татьяны Муромцевой, племянницы выдающегося русского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Татьяна Муромцева ушла из жизни на 101-м году жизни в католическом пансионе в Бельгии, где она проживала последние годы своей жизни.

Муромцева была известной писательницей и литературным критиком. Она оставила значительный след в мире литературы своими произведениями, которые отличались глубиной мысли, проникновенностью и художественной изящностью. Ее работы были признаны критиками и поклонниками литературы, и она получила заслуженное признание за свой вклад в развитие русской словесности, отмечает телеканал “360”.


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