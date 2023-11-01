 

ФБР сообщило, что американские евреи и мусульмане под угрозой после атак ХАМАС на Израиль

01.11.2023, 14:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что из-за войны между Израилем и ХАМАС резко увеличилось число нападений и угроз на религиозной почве как против евреев, так и против мусульман в США. Кроме того, крупнейшие террористические группировки призвали своих сторонников совершать нападения на евреев в Соединённых Штатах и Европе, пишет The New York Times.


AP

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что война между Израилем и ХАМАС подняла вероятность нападения на американцев на новый уровень и увеличила угрозу для евреев и мусульман в Соединённых Штатах. «Мы считаем, что действия ХАМАС и его союзников послужат примером, подобного которому мы не видели с тех пор, как ИГ* создало свой так называемый халифат несколько лет назад», — заявил Рэй сенаторам комитета по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел.

«Нынешняя война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в Соединённых Штатах на совершенно другой уровень», — добавил он. Число антисемитских нападений в США росло ещё до войны, отчасти из-за пропаганды новых националистических групп. Но после нападения ХАМАС 7 октября их количество резко возросло и, по словам Рэя, достигло исторически высокого уровня.

Ряд иностранных террористических группировок призвали атаковать американцев и, в частности, евреев. Так, «Исламское государство» призвало к нападениям на еврейские общины в Соединённых Штатах и Европе. А «Аль-Каида»** призвала исламские движения формировать «спящие ячейки» и поддерживать «операции против евреев и их интересов».

Впрочем, война вызвала политический раскол и в самих США, отмечает автор статьи. В некоторых американских университетских кампусах срывают плакаты с изображением жертв, похищенных ХАМАС 7 октября, в знак протеста против обстрелов Израилем сектора Газа.  

Евреи составляют менее 3% американского населения, но даже до 7 октября они становились жертвой около 60% преступлений на почве религиозной ненависти. Но теперь число таких нападений выросло. Так, в период с 7 по 23 октября в США произошло 312 антисемитских действий, 190 из которых были напрямую связаны с войной. Например, 15 октября на Центральном вокзале Нью-Йорка нарушитель ударил женщину по лицу только за то, что она была еврейкой.

Впрочем, участились и нападения на мусульман и арабов в США. Совет по американо-исламским отношениям заявил, что получил более 700 жалоб, включая сообщения о случаях предвзятости и угрозах стрелять и убивать американских мусульман в период с 7 по 25 октября. По их словам, в последний раз такое количество инцидентов и угроз было только в 2015 году, когда Дональд Трамп, тогда кандидат в президенты, заявил, что запретит мусульманам въезд в США.

Самым громким из этих недавних нападений стало убийство шестилетнего американца палестинского происхождения в Иллинойсе. Хозяин дома, где жили мальчик и его мать, был арестован за нанесение ножевых ранений им обоим, напоминает The New York Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Синоптик пообещал москвичам теплое начало ноября без снега

01.11 / Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

01.11 / Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой

01.11 / SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды

01.11 / Американский эксперт – США отправляют Украине и Израилю устаревающую технику, обновляя таким образом свои арсеналы

01.11 / Bloomberg – Макрон ищет на «заднем дворе» Кремля новых друзей — и новые ресурсы

01.11 / Впервые в жизни: 78-летний Петросян решился на радикальный шаг

01.11 / “Мне этого хватило”: ведущий Макаров раскрыл изнанку популярного шоу “Маска”.

01.11 / Тулси Габбард – демократы защищают не американский народ, а исламистов

01.11 / Фарадж – беженцы из Газы — угроза для нацбезопасности Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика