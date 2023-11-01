Кардиолог Копылов: после 35-40 лет необходимо периодически измерять артериальное давление

Кардиолог Филипп Копылов поделился советами о том, как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы на долгие годы. Исследование университета Лаваля в Квебеке показало, что рутинный стресс и рабочие перегрузки значительно увеличивают риск заболеваний сердца и сосудов. Однако профессор Копылов отметил, что стресс – не единственный фактор, влияющий на здоровье сердца. Курение, по его мнению, представляет собой еще более серьезную угрозу для сердечно-сосудистого здоровья.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов также необходимо оставаться физически активным и подвижным. Кардиолог Копылов отмечает, что кардиоходьба является самой безопасной и полезной нагрузкой для системы кровообращения.

Контроль над показателями кровяного давления, уровнем холестерина и сахара в крови также являются важными условиями для поддержания сердечного здоровья. После 35-40 лет рекомендуется периодически измерять артериальное давление и проверять уровень глюкозы и холестерина в крови раз в год. Эти меры помогут вовремя выявить потенциальные проблемы и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.