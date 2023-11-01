 

Кардиолог Копылов: после 35-40 лет необходимо периодически измерять артериальное давление

01.11.2023, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кардиолог Филипп Копылов поделился советами о том, как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы на долгие годы. Исследование университета Лаваля в Квебеке показало, что рутинный стресс и рабочие перегрузки значительно увеличивают риск заболеваний сердца и сосудов. Однако профессор Копылов отметил, что стресс – не единственный фактор, влияющий на здоровье сердца. Курение, по его мнению, представляет собой еще более серьезную угрозу для сердечно-сосудистого здоровья.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов также необходимо оставаться физически активным и подвижным. Кардиолог Копылов отмечает, что кардиоходьба является самой безопасной и полезной нагрузкой для системы кровообращения.

Контроль над показателями кровяного давления, уровнем холестерина и сахара в крови также являются важными условиями для поддержания сердечного здоровья. После 35-40 лет рекомендуется периодически измерять артериальное давление и проверять уровень глюкозы и холестерина в крови раз в год. Эти меры помогут вовремя выявить потенциальные проблемы и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Гнев повышает способность решать сложные проблемы

01.11 / Квокки держатся вдали от опасных природных зон не менее трех месяцев

01.11 / Подорожало пальмовое масло: белорусские производители молочной продукции назвали причину повышения цен для России

01.11 / Шерсть кота оставил вор — жди суровый приговор!

01.11 / Во время практики по гвоздестоянию в организме выделяется дофамин

01.11 / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре замедлил рост

01.11 / Участник шоу “Голос. Дети” ошарашил признанием: Это моя дурость

01.11 / Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного

01.11 / Мнение: О третьей фазе спецоперации… Ножи полетели в спину?

01.11 / Потеря эффективности антибиотиков против распространенных детских инфекций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика