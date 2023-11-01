 

Подорожало пальмовое масло: белорусские производители молочной продукции назвали причину повышения цен для России

01.11.2023, 13:33, Разное
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Минсельхоз Белоруссии по просьбе производителей скорректировал экспортные цены на отдельные виды молочной продукции для России.

Так, сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более, молоко, сливки будут продаваться в соседнюю страну по предельно минимальной цене на 10 рублей дороже.

Главной причиной повышения цен в ведомстве назвали антироссийские санкции со стороны стран Запада. В Минсельхозе посетовали, что из-за «необдуманных геополитических решений союзника» существенно усложнилась логистика, а также был ослаблен курс белорусского рубля по отношению к американскому доллару, евро, китайскому юаню и индийской рупии.

– Пальмовое масло подорожало, и возить его как раньше через Украину или Литву больше нельзя. Расходы растут, а вместе с ними и цены, – пояснил министр сельского хозяйства Белоруссии Сергей Бартош.

В министерстве добавили, что на очереди пересмотр минимальных цен для российского потребителя на овощи и фрукты – увеличится стоимость маслин, манго, фиников и бананов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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