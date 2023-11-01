Шерсть кота оставил вор — жди суровый приговор!

Британцы захотели привлечь к раскрытию преступлений ни в чем не повинных домашних кошек. Дескать, завел дома пушистого любимца, берегись! Либо завязывай с преступной деятельностью, либо пойдешь под суд, даже если вроде бы никаких следов в чужой квартире не оставил!

Для доказательств виновности таких непредусмотрительных злодеев, уже разработан новый метод анализа ДНК: если у преступника есть кот, а в обворованной квартире осталась кошачья шерсть, он поможет усадить хозяина за решетку. Короче, из хвостатого питомца хотят сделать доносчика.

А все потому, что мошенники часто по незнанию оставляют лишнюю шерсть своего кота на месте преступления. Правда, до сих пор судебно-медицинским экспертам не удавалось связать волоски кошки с их владельцами, поскольку у большинства кошачьих прядей корень мертвый или вовсе отсутствует, а это важно для выяснения их генетического кода.

Однако вскоре коты могут помочь своим владельцам получить срок благодаря умникам из Университета Лестера, нашедшим способ идентифицировать их ДНК без корня. Доктор Джон Веттон с кафедры генетики и геномной биологии университета поведал о сием прискорбном для воришек открытии:

«В случае, если у полиции есть кошачья шерсть, но нет человеческой ДНК, которая могла бы связать подозреваемого с преступлением, то теперь очень вероятно, что, используя наш подход, мы сможем исключить подавляющее большинство кошек как источник и продемонстрировать более сильную связь с кошкой подозреваемого. Несомненно, в мире будет несколько нераскрытых дел, когда полиция и судебно-медицинские эксперты будут искать новые улики и найдут на одежде жертвы неопознанные волоски, которые при таком подходе, наконец, смогут установить связь с преступником».

Доктор Веттон добавил, что этот метод может быть использован, чтобы помочь полицейским поймать мошенников, у которых есть другие виды пушистых домашних животных, особенно собак, потому что их шерсть часто встречается на одежде. Полицейские могут легко идентифицировать человеческую ДНК, не используя корень волоса, потому что у большинства людей есть «короткие тандемные повторы», то есть уникальный тип повторяющегося генетического кода.

Однако с помощью этого метода трудно идентифицировать большинство домашних кошек, поскольку они имеют очень схожую ДНК из-за малого числа общих предков. Новый метод проверяет «митохондриальную ДНК» кошек, чтобы обнаружить крошечные различия в их генетическом коде, а вероятность того, что две кошки имеют одинаковый тип генома в Британии составляет всего 3 %.

Есть надежда, что новый метод тестирования поможет поймать многих преступников, поскольку примерно в 26 % домохозяйств Великобритании есть коты или кошки, которые ежегодно сбрасывают тысячи волос. Кошачья шерсть и раньше использовалась в качестве доказательства в судах, но лишь в редких случаях, когда она была настолько характерной и необычной, что ее можно было отличить от волосков других животных.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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