Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре замедлил рост

В октябре индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях РФ составил 53,8 пункта, что немного ниже, чем в сентябре, когда он был равен 54,5 пункта. На данный момент показатель выше 50, что свидетельствует о росте экономической активности, несмотря на снижение в сравнении с предыдущим месяцем.

Аналитики S&P Global отмечают, что в октябре российский производственный сектор продолжал укрепляться, это происходило с уверенными темпами. Увеличение объема производства в РФ было обусловлено увеличением числа заказов, особенно на внутреннем рынке, в то время как экспортные заказы выросли незначительно.

Также стоит отметить, что невыполненные заказы увеличились из-за повышенной нагрузки на производственные мощности и дефицит сырья, что увеличило производственные затраты и цены на готовую продукцию из-за инфляционного давления, которое остается значительным. Интересно, что темп роста продаж готовой продукции третий месяц подряд ускорялся, причем это стало самым резким ростом с марта 2011 года.