 

Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного

01.11.2023, 12:30, Разное
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10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочка Мия частенько мелькают в личном блоге знаменитой мамы. В том числе и когда она за рулем. 34-летняя актриса честно признается, что предпочитает самостоятельно управлять автомобилем, а не делегировать это на специального человека. По словам звезды, ей нравится сам процесс вождения, который для нее не является обузой. Правда, для детей от Павла Прилучного Агата Муцениеце все-таки подыскивает мужчину, который будет отвозить наследников по делам.

В беседе с изданием “Страсти” Агата также порассуждала на тему безопасной и, главное, трезвой езды. По словам экс-жены “мажора”, ей самой не раз приходилось сталкиваться с подобными историями, когда водитель автомобиля был не совсем трезв. Ко всему прочему, актрису сильно возмущают и подобные выходки от своих звездных коллег, которые считают, что популярность развязывает им руки.

Как будто, если ты звезда, то тебе можно все. Мне кажется, это летальная ошибка.
Поэтому важно, когда человек популярен, поднимать эту тему, – считает знаменитость.

Кстати, недавно Агата Муцениеце вместе с актером Иваном Чуйковым приняла участие в съемке социального ролика на тему трезвого вождения. Телезвезды обсуждали наиболее острые вопросы и мифы, относящиеся к столь важному вопросу.


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