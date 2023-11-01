Мнение: О третьей фазе спецоперации… Ножи полетели в спину?



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И снова в объективах фотографов — танки с тактическими знаками «V» на городских развалинах. Это спецоперация. Третья фаза. Которая, по словам военных, на этот раз идёт «медленно и тщательно». Видимо, сделаны выводы.

Что ж, на этот раз действительно «всё другое». Другое небо, другая земля, другие танки. И реакция основных акторов — тоже другая.

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, первый этап блокирования завершён. Вторая фаза предполагала атаки с воздуха. А теперь настал «третий этап – расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», – подчеркнул премьер на заседании израильского кабинета министров. И уже начали появляться первые результаты и комментарии.

Израильские военные в секторе Газа продвигаются «медленно и тщательно». Так официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус описал наземные операции, о «расширении» которых было объявлено в пятницу. По его словам, боевики ХАМАС атакуют израильских военных с земли и с воздуха. В свою очередь ЦАХАЛ «наносит удары по всем частям сектора Газа», однако сосредотачивает атаки на севере сектора Газа, который Джонатан Конрикус называл «центром тяжести ХАМАС». Он также повторил утверждение о том, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать убийств мирных жителей, обвиняя ХАМАС в использовании главной больницы города Газа Аль-Шифа в качестве места, где «террористы могут скрываться».

В мире не слишком охотно верят подобным заявлениям. Люди видят, что вместо «бородачей в кроксах» под раздачу от ЦАХАЛ сплошь и рядом попадают женщины и дети. В свою очередь израильские власти комментируют это так: «Даже в самых справедливых войнах есть непреднамеренные жертвы среди гражданского населения. Я надеюсь и молюсь, чтобы цивилизованные страны поддержали эту борьбу». Это также слова Биньямина Нетаньяху, в которых не прозвучало даже нотки сожаления. И при этом Израиль отвергает призывы к прекращению огня в секторе Газа, что необходимо для доставки гуманитарной помощи мирному населению, а #США его в этом поддерживают.

«Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАС, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдёт, — сказал Биньямин Нетаньяху. — Библия говорит, что есть время для мира и время для войны… Это время для войны. Точно так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасающих атак 7 октября». В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что прекращение огня не будет «правильным ответом прямо сейчас».

Это — позиция. И она далеко не всем по нраву. Причём не только в арабском или, если брать шире, в мусульманском мире, но и далеко за его пределами.

Президент Чили Габриэль Борич объявил, что его страна ввиду «нарушений Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа» отзывает своего посла в Израиле для консультаций. «Чили решительно осуждает эти военные операции и наблюдает за ними с большой озабоченностью», — передаёт агентство Reuter заявление Борича, сделанное в сети X (бывший Твиттер). Сразу вслед за Чили об отзыве посла в Израиле объявила еще одна латиноамериканская страна — Колумбия. «Я решил отозвать нашего посла в Израиле. Если Израиль не прекратит массовое убийство палестинского народа, мы не сможем там оставаться». — передаёт слова колумбийского президента Густаво Петро агентство Reuters. И ещё одна латиноамериканская страна, Боливия, объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем, обвинив его в преступлениях против человечности в секторе Газа.

В какой мере это протест против действий Тель-Авива, а в какой — желание насолить Вашингтону, вступившемуся за своего израильского союзника, Бог весть. Но вот, например, относительно российской спецоперации подобных заявлений со стороны латиноамериканских стран не звучало.

То есть, #Америка и правда теряет #власть, влияние и даже моральное лидерство?

И мы на пороге ещё более значимых перемен, из этого факта вытекающих?

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