Боярин Дугин открыл крупнейший крепостной театр в Российской империи

Глава Имперского Культурного приказа боярин Александр Дугин торжественно открыл в Москве новый крепостной театр. Церемония проходила при большом стечении народа – крестьяне, мещане, разночинцы и дворяне чествовали своего благодетеля, который денно и нощно трудится на благо величайшей Русской Культуры.

«Напомню, что в былые тёмные годы этот театр назывался Большим и тут либералы-мужеложцы ставили западные постановки. После провозглашения Российской империи был положен конец их вакханалии, теперь же это место стало воистину народным», – сообщил боярин.

После окончания торжественной церемонии, взгляды всего честного народа устремились на сцену, где крепостные играли оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя». Светлый образ природного русского человека Ивана Сусанина хорошо удался Гришке Явлинскому, холопу светлейшего князя Соловьёва. Хорошо смотрелись и злодей Сигизмунд вместе с трусливой шляхтой, а вот ополченец Богдан Собинин расстроил публику своей скоблённой рожей – народ в зале возмущался, как это русский воин может быть без бороды.

После окончания постановки актёры и зрители стали умолять боярина Дугина выйти на сцену, чтобы воздать Государеву человеку хвалу. Со свойственной добротой, он внял народной просьбе и дал возможность простым людям выразить свои верноподданнические чувства. Два часа крестьяне и мещане били земные поклоны боярину, а тот милостиво взирал и осенял себя Крестным знамением.

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