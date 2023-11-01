Льготная программа Арктической ипотеки стартовала с 1 ноября

С 1 ноября в РФ начала действовать льготная программа “Арктическая ипотека”. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

Программа “Арктическая ипотека” будет доступна жителям Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северным муниципалитетам Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Льготами могут воспользоваться супруги или неженатые/незамужние заемщики, не достигшие 36 лет и имеющие по крайней мере одного ребенка в возрасте до 19 лет. Также право на льготный кредит имеют получатели бесплатных земельных участков по программе “Гектар Арктики”, участники программы “Повышение мобильности трудовых ресурсов”, а также медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет.

Банк ВТБ начал принимать заявки на “арктическую” ипотеку с 24 октября, первые сделки запланированы на начало ноября. В рамках программы можно приобретать квартиры и таунхаусы на первичном и вторичном рынках в селах, деревнях и моногородах.