 

Биохимик Кулешова: использовать воду из крана для готовки не следует

01.11.2023, 10:22, Разное
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Биохимик Мария Кулешова утверждает, что воду из крана, насыщенную хлором, не стоит использовать для приготовления супов и других блюд. По словам Кулешовой, добавляемый в водопроводную воду хлор, несмотря на свои обеззараживающие свойства, может быть вредным для человека.

Биохимик подчеркнула, что хлор добавляется на водоподготовительной станции. Из-за его присутствия использование воды из крана для приготовления пищи не рекомендуется. Она отметила, что при кипячении вода теряет часть хлора, но всегда существует риск взаимодействия этого химического с другими растворенными веществами в воде, что может привести к образованию вредных соединений для организма.

По мнению специалиста, для потребления и приготовления пищи следует использовать только отфильтрованную воду или приобретенную в бутылках. Это позволит избежать потенциальных рисков, связанных с хлорированной водой.


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