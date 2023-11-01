 

Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян

01.11.2023, 10:13, Разное
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В новогоднюю ночь зрителей будет ожидать картина под названием “Иван Васильевич меняет все”. Главной темой обсуждений стало участие в проекте Филиппа Киркорова, который замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой россиянами комедии. Эстрадный певец исполнит свой знаменитый хит “Дива”.

Помимо короля поп-сцены, зрителей также будут радовать такие артисты, как Анна Asti, Баста и “Иванушки International”. Даму сердца Шурика, Наталью Селезневу, сыграет Марина Кравец, а в прошлом окажутся участники группы The Hatters. Юрий Музыченко с командой исполнят свои знаменитые хиты в палатах царского имения.

Люся Чеботина, NILETTO, Ваня Дмитриенко и MIA BOYKA превратятся в участников культового квартета ABBA, а Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов примерят образы Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Один из режиссеров музыкального ремейка Миша Семичев заявил, что съемочная команда сделала все возможное, чтобы как можно более естественно связать сюжетную линию кинокартины с музыкальными номерами.

Создатель называет себя и коллег истинными фанатами оригинальной версии и отмечает, что они хотят сохранить знакомую атмосферу фильма. Конечно, без актуальных музыкальных композиций и шуток не обойдется. Семичев отметил, что предстоящая премьера новогодней комедии не является сиквелом или ремейком, это “знакомый всем булгаковский сюжет в обертке новогоднего телефильма”.


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