“С пацанами проще”: Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц “Фабрики”

“В женских коллективах всегда самая сложная ситуация, – ответил продюсер на вопрос о конфликтах среди участниц группу. – Потому что с пацанами гораздо проще договориться. А девушки, если они что-то начинают, то…”

Напомним, помимо “Фабрики”, Игорь Матвиенко занимается продюсированием и написанием песен для нескольких знаменитых мужских коллективов – “Любэ”, “Иванушки”, Корни”.

Психологи считают, что перепады настроения особенно типичны для представительниц слабого пола. Перепады эти обусловлены дисбалансом гормонов во время менопаузы и беременности, приемом оральных контрацептивов, недостатком нормальной сексуальной жизни, вредными привычками.

Но участница “Фабрики” Ирина Тонева уверяет, что за десятилетия работы в проекте, научилась находить баланс и не раздражаться по пустякам.

“Работы так много, что порой не успеваешь все осознать и понять, – говорит она. – Благодаря всем этим годам я поняла, что чего стоит, а что чего не стоит”.

Призналась она и в том, что никаких серьезных запретов, как то не рожать и не выходить замуж, контракт с продюсером на участниц коллектива не накладывает.