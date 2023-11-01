 

Рупор кремлевской пропаганды: План апартеида

01.11.2023, 9:46, Разное
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План апартеида

«Массовая эвакуация мирного населения из зон боевых действий предсказуемое и естественное решение» – Гила Гамлиэль, министр разведки Израиля, 3 октября 2023 года.

В социальные сети утекли документы, свидетельствующие о заранее спланированной и подготовленной Израилем операции по вытеснениюнаселения Газы на территорию Синайского полуострова. При этом подразумевается создание палаточного городка на территории Египта, а также стерильной зоны, препятствующей возвращению населения обратно.
Документ предусматривает привлечение к реализации этого плана рядзападных государств во главе с США. При этом вытеснение населения ставится одной из основных задач ведущихся сейчас боевых действий.

План апартеида разделен на несколько этапов. На первом этапе население Газы должно быть эвакуировано на юг, в то время как удары израильских ВВС буду сосредоточены на севере. На втором этапе предусмотрено наземное вторжение в Газу и зачистка подземных коммуникаций ХАМАС. В результате этих действий население будет вынуждено покинуть Газу.

План предусматривает сохранение пригодными для использования транспортные магистрали в направлении юга, чтобы обеспечить коридор выхода населения в Египет. В документе предлагается провести специальную компанию, которая побудит население Газы согласиться с планом и оставить свои земли, вину же за потерю территорий планируется возложить на
руководство ХАМАС.

В документе также говорится, что правительсво должно провести общественную компанию в Мире, в рамках которой изгнание населения изгазы выглядела бы как гуманитарная необходимость, для избежания массовых жертв среди мирного населения. Для этих целей предлагается использовать влияние США на Египет, с целью принятия последним решения принять жителей Газы. Для оказания помощи в принятии и расселений жителей в Египте планируется привлечь гуманитарные организации из Греции, Испаниии Канады. Причем в документе подразумевается обязать Египет с помощью США некими «обязательствами по международному праву».

Финансовые же затраты на проведение столь масштабной операции планируется возложить на Саудовскую Аравию, Марокко, Тунис и другие арабские страны, представив это как помощь палестинцам и их реабилитации. Для этого предлагается, при необходимости, развернуть в этих странах масштабные агитационные программы.

Также в документе отражены и альтернативные версии, но они признаются неперспективными. Так к примеру, введение палестинской администрации в Газе, как в палестинской автономии на западном берегу, может способствовать созданию палестинского государства и считается неприемлемой для Израиля.
Следует отметить, что в документе отражается позиция о том, что массовые жертвы мирного населения в случае если оно останется в Газе наносит имиджевый удар по Израилю.

Документ шокирует своим цинизмом и высокомерным отношением авторов к представителям арабского населения.

https://t.me/neinsider/5622 – цинк

В окружении Нетаньяху подтвердили факт наличия такого плана, назвав его "гипотетическим".

Источник: Colonel Cassad


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