Российские бизнесмены попросили правительство обязать их закупать отечественные автомобили

В пресс-службе правительства Российской Федерации сообщили, что получили от предпринимателей пять тысяч писем с предложением обязать их закупать отечественные автомобили в качестве служебного транспорта. Бизнесмены хотят помочь российскому автопрому, но им не хватает соответствующей законодательной мотивации.

Авторы посланий утверждают, что средний и крупный сегменты бизнеса могли бы взять на себя обязательства закупать не менее 35% и 50% отечественных машин соответственно. Со своей стороны правительство может ввести символические субсидии по налогам на такие сделки, но на самом деле это совершенно необязательно, признаются предприниматели.

Поскольку кабмин всегда идёт навстречу дельным предложениям и инициативам «снизу»: всего за несколько дней был разработан комплекс поправок в законы общим объёмом в 720 страниц. Сейчас он проходит межведомственную экспертизу. По информации газеты «Ведомости», создан целый механизм регулирования: так, компании смогут покупать иномарки только, если на отечественном рынке им нет альтернативы (отсутствуют в продаже авто того же класса), а для тех, кто «импортозаместит» 90% и выше своего автопарка, предусмотрен поощрительный бонус в виде отсутствия штрафа.

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