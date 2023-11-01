Врач Терещенко предупредила о скрытом развитии атеросклероза

Врач Ирина Терещенко отмечает, что атеросклероз – это серьезное заболевание сосудов, которое может развиваться долгое время, не проявляя внешних симптомов. Патология характеризуется накоплением холестериновых бляшек, которые ухудшают кровообращение и могут привести к сердечным и сосудистым заболеваниям, включая инсульт и инфаркт.

Доктор Терещенко подчеркивает, что развитие атеросклероза часто связано с неправильным образом жизни, включая несбалансированное питание, курение, малоподвижность, избыточный вес, а также проблемы с печенью и желчевыделением.

Она предупреждает о том, что атеросклероз может долго оставаться незамеченным, а появление симптомов свидетельствует об уже нанесенном ущербе сердечно-сосудистой системе. Однако с помощью регулярных обследований можно выявить эту проблему на ранних стадиях.

Для диагностики атеросклероза важно проводить анализы на уровень холестерина и липидный профиль. Доктор Терещенко советует для профилактики избегать курения, уделять время физической активности, исключить из рациона пищу с насыщенными жирами и трансжирами, а также минимизировать потребление сахара. Пищевые продукты, богатые клетчаткой и ненасыщенными жирами, помогут нормализовать уровень холестерина.