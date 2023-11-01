 

Врач Терещенко предупредила о скрытом развитии атеросклероза

01.11.2023, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач Ирина Терещенко отмечает, что атеросклероз – это серьезное заболевание сосудов, которое может развиваться долгое время, не проявляя внешних симптомов. Патология характеризуется накоплением холестериновых бляшек, которые ухудшают кровообращение и могут привести к сердечным и сосудистым заболеваниям, включая инсульт и инфаркт.

Доктор Терещенко подчеркивает, что развитие атеросклероза часто связано с неправильным образом жизни, включая несбалансированное питание, курение, малоподвижность, избыточный вес, а также проблемы с печенью и желчевыделением.

Она предупреждает о том, что атеросклероз может долго оставаться незамеченным, а появление симптомов свидетельствует об уже нанесенном ущербе сердечно-сосудистой системе. Однако с помощью регулярных обследований можно выявить эту проблему на ранних стадиях.

Для диагностики атеросклероза важно проводить анализы на уровень холестерина и липидный профиль. Доктор Терещенко советует для профилактики избегать курения, уделять время физической активности, исключить из рациона пищу с насыщенными жирами и трансжирами, а также минимизировать потребление сахара. Пищевые продукты, богатые клетчаткой и ненасыщенными жирами, помогут нормализовать уровень холестерина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: План апартеида

01.11 / Российские бизнесмены попросили правительство обязать их закупать отечественные автомобили

01.11 / Открыт новый препарат для лечения рака крови

01.11 / Мнение: Аборты и статусные игры

01.11 / Мнение: О двух крупных российских банках… Кто «накернится» первым?

01.11 / Илон Маск предложил необычное решение конфликта Израиля и Палестины

01.11 / Два рыжих котенка удивили своей милотой

01.11 / Мнение: Лук и капуста в блаженном совке

01.11 / Мнение: О провале Украины на главном фронте… Последствия последуют?

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Как карельских школьников учат скорбеть по украинским нацистам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика