 

Впервые в жизни: 78-летний Петросян решился на радикальный шаг

01.11.2023, 9:01, Новости дня
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Событие вызвало большой интерес у поклонников и коллег артиста, которые с нетерпением ждут его выступления в новом качестве. Фильм “Манюня: путешествие в Москву” рассказывает историю обычного провинциального жителя по имени Манюня, который решает отправиться в столицу, чтобы исполнить свою давнюю мечту.

Режиссером картины выступит Денис Гуляр. Евгений Петросян сыграет роль Манюни, привнося в нее свой уникальный юмор и неповторимый стиль, передает телеканал “360”.

Для Петросяна это первый опыт работы в кино, и он с нетерпением ожидает начала съемок. В каком-то смысле 78-летняя знаменитость делает радикальный шаг. Поклонники артиста выразили свою поддержку и уверены, что Евгений Ваганович справится с новым вызовом на высшем уровне.

Осознавая уникальность и популярность юмориста, россияне уверены в том, что его присутствие в картине привлечет большую аудиторию и добавит фильму долю юмора и шарма. Пользователи сошлись во мнении, что Петросян – талантливый и опытный артист, способный преобразиться в любую роль и привнести свою неповторимую энергию в проект.

Окончание съемок и премьера фильма пока остаются под вопросом, но уже сейчас можно сказать, что дебют Евгения Петросяна в полнометражной картины обещает быть интересным и запоминающимся. Комбинация его юмора и актерского мастерства не оставит равнодушными зрителей, и может стать началом новой успешной кинокарьеры.


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