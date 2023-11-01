 

Мнение: О двух крупных российских банках… Кто «накернится» первым?

01.11.2023, 8:40, Разное
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Вот, казалось бы, два лидера, два монстра, один собственник — чего тут переживать?

Но какие же они всё-таки разные!

И в лихую годину эта разница может оказаться решающей. Тем более, что законов экономики, рынка, конкуренции никто не отменял.

После пятничного ястребиного решения ЦБ России снова поднять ключевую ставку последствия в банковской сфере были более чем ожидаемыми. И даже — известно какими. Вопрос был в том, кто «моргнёт» первым.

Ожидаемо: первым оказался лидер по активам — Сбер.

С 31 октября 2023 года #Сбербанк повысил ставки по всей линейке рублёвых вкладов. Обновлённые условия размещены на сайте финансовой организации. Максимальная ставка по депозитам выросла до 14% годовых, но только на срок полгода. Ранее она была на отметке 12%.

С 1 ноября Банк 2023 года ВТБ повысил ставки по собственным программам ипотеки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении организации. Решение не затронет кредиты по госпрограммам. А в стандартных вариантах ставки вырастут на 2,4 п.п.: «с комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% годовых для зарплатных клиентов», — сообщила пресс-служба #ВТБ. Для остальных — процент по ипотеке будет ещё выше.

Как говорится, почувствуйте разницу. #Сбер улучшает для своих клиентов возможность заработать, #ВТБ — свои возможности «заработать» на клиентах. С другой стороны, этот подход может говорить о разной потребности в привлечении розничного финансирования. Что также говорит о каждой из кредитных организаций.

Такие вот разные госбанки.

Кто накернится первым, если что начнётся, на ваш взгляд?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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