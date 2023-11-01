Подержанные книги снова в тренде: интерес к “старому” растет неслучайно

Второго Пушкина в России уже не будет, да и Гоголя вряд ли. Но вовсе не скептическое отношение к современным авторам побуждает народ покупать подержанные книги “с историей”. Дело в том, пишет телеканал “360”, что на маркетплейсах значительно вырос ассортимент букинистических изданий.

Некоторые аналитики связывают интерес у народа к “старому” с банальным желанием сэкономить. Кроме того, важную роль играет осознанное потребление с целью сохранения и улучшения экологии.

Подержанные книги снова в тренде, но это не значит, что почти каждую можно легко продать и купить. В диковинку — редкие издания, которые выпущены маленьким тиражом. Цены на такую литературу весьма высокие, да и претендуют на нее коллекционеры денно и нощно.

На фоне популяризации книг URA.RU напоминает, как с точки зрения медицины правильно читать. Чтобы сберечь зрение, допустимо читать только лежа на спине.

А портал RT приводит занятную информацию о том, как привить детям любовь к чтению. Книги должны находиться в доме на видном месте, их следует обсуждать и анализировать всей семьей. А еще ребенка советуют сопровождать при походах в книжный магазин и позволять ему выбирать издания по собственному желанию.