 

Fox News – американцы не согласны с политикой Байдена в Израиле

01.11.2023, 1:49, Новости дня
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Шансы Байдена на переизбрание стремительно снижаются, пишет Fox News. Частные и публичные опросы общественного мнения показывают крайне низкую популярность нынешнего президента по темам, которые наиболее важны для избирателей. Его непоколебимая поддержка Израиля встречает негативную реакцию электората.

Шансы Байдена на переизбрание стремительно снижаются, и его предвыборная кампания становится очень нервной. CNN описывает беспокойство, испытываемое многими демократами по поводу президента, возраст которого в два раза превышает его рейтинг одобрения. 

А эта информация от Axios. Здесь говорится, что результаты частных опросов совпадают с публичными опросами общественного мнения. Крайне низкая популярность по темам, которые наиболее важны для избирателей. 

Байдена разносят в пух и прах за его политику в отношении иммиграции, преступности и инфляции. Это смерть не от одной проблемы, а от полдюжины сразу. А дальше только хуже, потому что он умудрился оттолкнуть от себя свои самые преданные избирательные блоки. 

Его непоколебимая поддержка Израиля, которая была политикой Америки на протяжении многих десятилетий, даже во время их кровавого ответа ХАМАС, отталкивает большую часть молодых избирателей, а также встречает несогласие многих афроамериканских избирателей. 

Недавний опрос университета Quinnipiac показал, что 51 процент избирателей младше 35 лет не согласен с тем, что Соединённые Штаты отправляли оружие и военную помощь Израилю. Эта цифра гораздо выше 28 процентов американцев, которые выступают против такой политики. 

Опрос канала CBS, проведённый ранее, показал ещё более плачевные результаты для Байдена. 39 процентов респондентов младше 30 лет заявили, что США не должны отправлять оружие и помощь Израилю. А среди возрастной группы от 30 до 44 лет — 64 процента считают, что Соединённые Штаты не должны этого делать. 

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года. 

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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