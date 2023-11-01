Рупор кремлевской пропаганды: Как карельских школьников учат скорбеть по украинским нацистам

Как карельских школьников возят по «пушкинской карте» на место расстрела украинских националистов.

Сегодня 30 октября. День памяти жертв политических репрессий. И вот читаю в соцсетях: «Центральная библиотека Костомукши приглашает школьников c 9 по 11 класс посетить автобусную экскурсию к месту памяти «Сандармох» (Медвежьегорский район). Экскурсия приурочена к Дню Памяти жертв политических репрессий.

Приглашаем вас вместе с нами посетить место памяти, установленное в честь людей отдавших жизнь в те ужасные и трагические годы, познакомиться поближе с историей этого дня и этого места. Оплата билета по Пушкинской карте».

От Костомукши до Сандармоха ехать далеко. Карельская деревня Ругозеро будет поближе, а ведь там тоже есть могила жертв политического террора. В 1921 году, во время так называемой Карельской авантюры, белые там расстреляли карелов – сторонников Советской власти. Эти люди на «жертв политических репрессий» не тянут? Это «неправильные» жертвы?

Ну хорошо, ведь в самом Медвежьегорском районе есть не только Сандармох. Как сообщают историки, в мае 1919 года, когда станция Медвежья Гора была оккупирована войсками интервентов и белогвардейцев, она стала местом массовых расправ. Здесь действовало отделение белогвардейской контрразведки, был создан концлагерь для пленных красноармейцев, красных партизан, коммунистов и советских активистов. Многие десятки из них погибли в медвежьегорских застенках. После освобождения станции Красной Армией состоялось погребение жертв белого террора в братскую могилу на ул. Коммунаров. Общая численность захороненных неизвестна. Или это тоже «неправильные» жертвы? Или просто «нераспиаренные»?

В отличие от Сандармоха, название которого стараниями либеральной пропаганды просто вбито в головы огромной массы людей. При том, что никаких шести, семи с половиной и тем более девяти с половиной тысяч расстрелянных в Сандармохе попросту нет. Это всего лишь мнение фигуранта уголовного дела по педофильским статьям УК РФ Юрия Дмитриева. Но тщетно пытаться выпытать у его поклонников хоть одно доказательство этих цифр. Они молчат.

Где-то в окрестностях Медвежьегорска действительно расстрелян так называемый «Соловецкий этап». Теперь туда возят по «пушкинской карте», которая вроде как создана для культурного просвещения молодежи. Забывая рассказать предысторию этого печального события. И забывая рассказать, что самую большую категорию в этом этапе составляли именно украинские националисты!

Да, на втором году СВО и борьбы с украинским фашизмом российских школьников везут на место расстрела «цвета украинского национализма». Ставшего одним из символов бандеровской пропаганды:

Еще раз приведу несколько примеров из списка расстрелянных в Сандармохе:

– Степан Рудницкий, автор популярной ныне на Украине книги «Почему мы хотим самостоятельную Украину». В ней заявляется, что украинцы — это некая особая раса, которой лучше не смешиваться со всякими москалями и ляхами, и ей тоже нужно свое государство и жизненное пространство: «…С другой стороны, неполезными являются комбинации с поляками, москалями, румынами, туркотатарами, жидами и т. п.» Кому сейчас непонятно, почему гражданина Рудницкого в 1937 году ждала такая судьба?

– Министр просвещения УНР Антон Крушельницкий, министр иностранных дел УНР Николай Любинский и Владимир Чеховский, председатель Совета народных министров Украинской народной республики также расстреляны в Сандармохе. Как сообщают биографы, во время премьерства последнего правительство УНР одобрило законы о государственном языке Украины (только украинском) и об автокефалии УПЦ. Темы весьма актуальные и очень острые, как будто и не прошло с того времени целых 100 лет…

– Садовский Геннадий Леонидович. В 1919 году войсковой комендант Житомира. Про события в Житомире в интернете легко найти информацию: «Когда Житомир оказывался в руках петлюровцев, они снова и снова грабили, насиловали, пытали и убивали евреев. Они врывались в еврейские квартиры с криками «Долой коммунистов!» или «Давай женщин!». Каждый день вели под конвоем к вокзалу толпы мужчин и там их расстреливали».

Да, в списке расстрелянных в Сандармохе очень много петлюровских офицеров, так или иначе участвовавших в геноциде еврейского населения. (Об этой теме я уже писал в публикации: Что не так с дедушкой Юрия Шевчука? | Александр Степанов | Дзен (dzen.ru)

Ну хоть сейчас должно прийти понимание, что раздувание темы репрессий, в том числе Сандармоха, нужно было не для сохранения памяти той части репрессированных, кто пострадал напрасно? Это было нужно для выращивания на просторах Восточной Европы новых форм фашизма, самого убогого в своей провинциальности. Вот вы его и получили… И до сих пор экскурсии туда возим по «пушкинской карте»… А вот фото с мероприятия в Сандармохе 5 августа 2023 года:

Нужно понимать, что история ни одного современного государства не обошлась без политических репрессий. И не обходится, как мы это можем наблюдать в наши дни в самых разных точках земного шара.

В этой связи представлять нашу страну как некий уникальный в мировой истории «Мордор», просто так уничтожавший собственных граждан, очень глупо. Были у нового общества, создаваемого в нашей стране с 1917 года, реальные и многочисленные враги? Были. Хотели ли они сами устроить массовые репрессии против своих противников? Хотели, доказательств этому достаточно.

Следовательно, Советская власть имела полное право на самозащиту. Ведь при победе белых все было бы гораздо хуже (См. публикацию КАК БОЛЬШЕВИКИ СПАСЛИ РОССИЮ ОТ КРОВАВОГО ТЕРРОРА).

Хотите отмечать в день памяти жертв политических репрессий 30 октября? Хорошо, но тогда в этот день упоминайте и многие тысячи жертв белого террора, тогда не забывайте их могилы. Начать можно даже с убитых в Кровавое воскресенье…

Или по идеологическим причинам никак не получается этого сделать?

https://dzen.ru/media/id/61f99f5445d7cf4c77c2c8f4/pro-ekskursiiu-v-sandarmoh-653f6780c54a255192bb2829 – цинк

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