Мнение: Повышение зарплат в космической отрасли, почему пенсионеры не хотят работать и техно-оптимизм

1. Российский космос начнут реформировать в сторону живительного капитализма. На днях наши власти сделали ряд важных заявлений относительно развития космической отрасли (ссылка 1, ссылка 2):



Президент России Владимир Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с молодыми учеными на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева в четверг, 26 октября, российский лидер пообещал обсудить этот момент в правительстве, чтобы власти озаботились повышением зарплат.

В ходе встречи выяснилось, что некоторые специалисты ушли из «Роскосмоса» на коммерческие предприятия, поскольку госкорпорация менее конкурентоспособна в части оплаты труда.

«Мы обязательно над этим подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но совершенно точно нужно об этом думать, обязательно будем делать», – Владимир Путин. <…>

Борисов заявил, что по итогам совещания у президента России было принято решение о постепенном переходе к платным космическим услугам. Глава «Роскосмоса» пояснил, что «без этого ситуацию сдвинуть с мертвой точки будет очень тяжело».

Приняты соответствующие решения, которые должны будут поменять ситуацию в лучшую сторону. Уже внесены соответствующие изменения в закон, мы постепенно будем переходить к платности космических услуг. Это самое главное условие, которое сформирует рынок и будущие правила игры на нем.» – Юрий Борисов, глава «Роскосмоса».

Стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту должна быть радикально снижена, чтобы появилась возможность массового запуска спутников, включая малые аппараты. Об этом на совещании по вопросам развития космической отрасли заявил президент России Владимир Путин. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.

Вместе с гораздо более дешевыми запусками надо обеспечить доступ к процессу частных технологических компаний. Путин подчеркнул, что без выполнения этих условий невозможно добиться форсированного развития рынка космических услуг, и попросил учесть такие требования, в том числе в рамках работы по созданию ракетной техники.

Глава государства потребовал наладить конвейерную сборку космических аппаратов и поручил правительству максимально ускорить развитие производственных возможностей в этой сфере. Одним из важных факторов он назвал максимальное использование потенциала бизнеса, для чего нужно обеспечить ему доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре. Такое решение, уверен Путин, ускорит пусть от инновационных разработок к массовому продукту.

Отдельно он выделил необходимость делать крупные проекты в космической отрасли окупаемыми, то есть четко понимать, какие продукты будут востребованы у государственных и частных заказчиков не только в текущий момент, но и в перспективе.

В ходе совещания Путин также удивился уровню зарплат в космической отрасли. По словам президента, он посмотрел документы и осознал, что в региональном изменении на зарплата на соответствующих предприятиях ниже, чем в среднем по региону, а их сотрудники не попадают ни в одну из категорий по льготной ипотеке.

Добавлю от себя, что общий зарплатный фонд у Роскосмоса огромен, резервы для повышения зарплат есть. Вопрос только в том, чтобы у руководства возникло желание перераспределить зарплаты таким образом, чтобы рядовые инженеры и программисты получали достаточно, чтобы отбирать с рынка лучших.

2. Пенсии российским пенсионерам повышают регулярно, а вот с зарплатами у пенсионеров дела обстоят не так хорошо (ссылка):

Многие пенсионеры в России не желают работать, и на это есть ряд причин. Мнением поделился глава министерства финансов Антон Силуанов, передает РБК.

Министр сослался на результаты опросов, согласно которым пенсионеры утверждают, что пенсии поднимаются достаточно, а заработная плата предлагается невысокая. «Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты», — объяснил глава ведомства.

Второй причиной является то, что люди отдыхают по состоянию здоровья. Третье объяснение — забота о внуках, заключил Силуанов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении с 1 января 2024 года уровня пенсий неработающим пенсионерам. Решение об увеличении пенсий по старости на 7,5 процента коснется 32 миллионов граждан страны.

Коллеги, согласились бы вы получать зарплату вдвое меньше при условии, что на эти деньги пенсии нынешним пенсионерам повысят вдвое?

3. Известный американский инвестор считает, что роботы и искусственный интеллект либо не отнимут рабочие места у людей, либо это будет скомпенсировано снижением цен и ростом доступности технологий. Об этом американец пишет в «Манифесте техно-оптимиста» (ссылка):



Марк Андриссен, стоявший у истоков интернета, выступил в защиту технологий и капитализма, утверждая, что они не источник, а решение большинства, если не всех мировых проблем. <…>

«Нам лгут. Нам говорят, что технология отнимает наши рабочие места, снижает наши доходы, повышает неравенство, угрожает нашему здоровью, разрушает окружающую среду, разлагает общество, развращает наших детей, лишает нас человечности, угрожает будущему и вот-вот все уничтожит», — написал Андрессен во вводной части манифеста (сам документ достаточно объемный, в нем 14 глав), чтобы потом заявить, что «единственный вечный источник роста — это технология».

Вот лишь избранные цитаты:

— Есть только три источника роста: рост населения, использование природных ресурсов и технологии. Развитые общества сокращают население во всем мире, в разных культурах — общая численность населения мира, возможно, уже сокращается. Использование природных ресурсов имеет резкие пределы, как реальные, так и политические. Таким образом, единственным вечным источником роста являются технологии.

— Фактически, технологии — новые знания, новые инструменты, то, что греки называли техно — всегда были основным источником роста и, возможно, единственной причиной роста, поскольку технологии сделали возможным как рост населения, так и использование природных ресурсов.

— Не существует материальной проблемы, созданной природой или технологиями, которую нельзя было бы решить с помощью новых технологий.

— Искусственный интеллект — это наша алхимия, наш философский камень: мы буквально заставляем песок думать.

— Если мы сделаем и интеллект, и энергию «слишком дешевыми, чтобы их можно было измерять», конечным результатом будет то, что все физические товары станут такими же дешевыми, как карандаши. Карандаши на самом деле довольно сложны с технологической точки зрения и трудны в производстве, и тем не менее никто не рассердится, если вы одолжите карандаш и не сможете его вернуть. Мы должны сделать то же самое в отношении всех физических товаров.

— Нам следует добиваться снижения цен во всей экономике посредством применения технологий до тех пор, пока как можно больше цен фактически не станут равными нулю, что приведет к повышению уровня доходов и качества жизни до стратосферы.

— Население планеты может легко увеличиться до 50 миллиардов человек и более, а затем и намного больше, поскольку в конечном итоге мы заселим другие планеты.

— Мы есть, были и всегда будем хозяевами технологий, а не порабощенными технологиями. Менталитет жертвы — это проклятие во всех сферах жизни, в том числе и в наших отношениях с технологиями, и оно ненужно и обречено на провал. Мы не жертвы, мы победители.

— Мы верим в природу, но мы также верим в преодоление природы. Мы не примитивы, съёживающиеся от страха перед ударом молнии. Мы — высшие хищники; молния работает на нас.

Лично я подобных манифестов читал уже много и отношусь к ним крайне скептически. Технологий, которые появятся «через 10 лет», огромное количество. Если хотите меня впечатлить, покажите что-нибудь, что уже работает прямо сейчас, причём не в тепличных условиях, а на полной или почти полной самоокупаемости.