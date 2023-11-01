Мнение: Про БАМ



Одна колея, один путь – в коммунизм!

В ответ на один из предыдущих постов “из жизни СССР” в чате возмутились многие совки, заметившие в тексте мои слова про бессмысленность БАМа. Последовало множество однотипных “опровержений”, главная мысль которых – “ну как же БАМ не нужен, если на него сейчас огромные ОЧЕРЕДИ??”

Друзья, на БАМ не может не быть “очередей”, поскольку в свое время большевики умудрились построить эту магистраль (протяженностью 4 тыс. км!!) … в одну колею! Звучит фантастикой, но это так. И причина была самая уважительная – это они так “сэкономили”.

Я об этом знаю из первых рук, поскольку неоднократно по этому БАМу проезжал, еще работая проводником в советское время. Два рейса Москва-Нерюнгри-Москва, и все 4 раза еще тогда, в 1988 году, мой скорый (!) поезд стоял при въезде и выезде с БАМа – от 6 часов до почти суток.

А как иначе? Если дорога в 4 тыс. км, по которой двустороннее движение, имеет только одну колею? Пока по БАМу приходится хоть чего-то возить – там всегда будут пробки и заторы грузов. Он просто так построен.

Причем прикол еще и в том, что “просто” взять и расширить, “пристроив” еще один путь, невозможно: весь БАМ – огромное количество мостов и туннелей, скальные отложения, дорогу прокладывали, производя бесчисленное количество взрывов; но если взрывать, строя “вторую колею” – взрывы непременно будут повреждать и уже имеющийся рабочий путь!

Другими словами, цена “пристройки” второго пути к имеющейся однопутке – это практически то же самое, что и построить весь БАМ заново еще раз. Естественно, таких денег нет – и едва ли будут. Свой шанс проложить нормальный БАМ Россией упущен навсегда.