 

Он мужик или кто?! Главная сваха России Гузеева опозорила жениха в эфире “Давай поженимся!”

31.10.2023, 23:39, Новости дня
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Каждый человек – это отдельный мир. И что русскому хорошо, как говорится в известной пословице, то немцу сами знаете как. Вот таких вот отдельных миров актриса и телеведущая Лариса Гузеева повидала за многолетнюю историю программы “Давай поженимся!” немало. И нередкими бывали ситуации в эфире шоу, когда ведущая совершенно откровенно не соглашалась, а иногда и выражала неприязнь к тем или иным героям программы.

В очередном выпуске “Давай поженимся” покорять 31-летнего парня в розовом худи с котом пришли три девушки. Судя по всему, неоднозначный герой программы сразу привлек внимание Ларисы Гузеевой – ее явно насторожил не совсем стандартный внешний вид парня.

А когда дело дошло до знакомства с третьей невестой, Лариса Гузеева не сдержалась. Друзья героя программы задали вопрос потенциальной невесте, что та будет делать, “если Диме будет грустно?”.

Девушка ринулась было отвечать, что знает, как помочь снять тоску, потому что сама ходит в терапию. Но Гузеева тут же добавила: “Взрослый дядька на четвертом десятке, да? А вы говорите, если Диме будет грустно…”. Народная артистка с нескрываемым сарказмом сравнила героя программы с персонажем Пьеро, который всегда грустил.

Заслуженная артистка РСФСР возмущенно вопрошала, как могут совмещаться понятия “грустно” и “взрослый дядька” в одном человеке сильного пола. “Он мужик или кто?! Или Пьеро?” – главная сваха России Лариса Гузеева опозорила жениха в эфире “Давай поженимся!”, после чего попросила невесту показать сюрприз.


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