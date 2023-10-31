Объявившая о пополнении в семье Муцениеце обратилась за помощью: Думаем имя

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31.10.2023, 22:30, Новости дня
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Самым популярным проектом, который прославил популярную актрису, стал сериал “Закрытая школа”. После выхода картины на экраны на нее посыпались предложения о работе — одно за другим. Сейчас Агата Муцениеце является одной из известнейших и обсуждаемых артисток в мире отечественного шоу-бизнеса.

Помимо славы “Закрытая школа” принесла актрисе и любовь. На съемках сериала девушка познакомилась со своим будущим супругом. Как известно, их отношения стремительно развивались. Они поженились спустя несколько месяцев после знакомства. Однако через девять лет их брак распался. Во время супружеской жизни у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного появились на свет двое детей – Тимофей и Мия.

Сейчас экс-возлюбленный актрисы счастлив в браке с другой. Весной этого года Зепюр Брутян подарила Павлу Приличному ребенка. Вот только Агате Муцениеце в этом плане не везет. Пока актриса не смогла обрести женское счастье после развода.

Но на днях Агата Муцениеце
объявила о пополнении в семействе. В ее доме появился новый питомец, который несомненно станет новым членом семьи, – собака породы мальтипу. Теперь и дети, и актриса, думают вместе над именем животного. За помощью артистка обратилась и к поклонникам.

“Срочно думаем имя. У нас есть Кефир (кличка одной из собак звезды – Прим. ред.), может Ряженка?”, – поинтересовалась у подписчиков Агата Муцениеце.

Ранее “Дни.ру” писали, что Агата Муцениеце предстала перед народом в чем мать родила.


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