 

“Мне никто не нужен”: чем занимается пропавшая Клара Новикова

31.10.2023, 21:20, Новости дня
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Широкую популярность знаменитая актриса получила после выхода на экраны телевизионного шоу “Аншлаг”. Она была на то время единственной женщиной-юмористкой, которая выступала наравне с Евгением Петросяном и Ефимом Шифриным. Сейчас Клара Новикова – одна из известнейших артисток в мире отечественного шоу-бизнеса.

Близкие и коллеги по цеху всегда отмечают, что Клара Новикова является настоящей трудягой. Когда ее любимый супруг скончался после операции на сердце, она приехала с гастролей на пару дней в Москве, чтобы похоронить мужа, но уже через несколько дней вернулась обратно на Дальний Восток, чтобы продолжить играть на сцене. Свой поступок она объяснила нежеланием подводить коллег.

Правда, в последнее время многие поклонники потеряли любимую артистку. Общественность утверждает, что она перестала выходить в свет и общаться с аудиторией. Однако сама звезда с такими суждениями не согласна.

На днях стало известно, чем занимается пропавшая из медиа-пространства Клара Новикова. Оказывается, что актриса сейчас посвящает всю себя работе. Звезда продолжает давать концерты. На днях она проведет квартирник в музее Михаила Жванецкого.

Правда, в личной жизни Клары Новиковой все складывается не очень гладко. После смерти супруга она так и не обрела женское счастье вновь. Правда, актриса к этому и не стремится. Признает, что все время уходит на работу.

“Мне никто не нужен. Мне так хорошо в моем новом девичестве!” – призналась Клара Новикова.

Ранее “Дни.ру” писали, что Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию.


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