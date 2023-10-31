 

Die Welt – Германия вновь становится «больным человеком Европы»

31.10.2023, 21:10, Новости дня
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Из-за экономических проблем Германия всё больше походит на «больного человека Европы», пишет Die Welt. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ФРГ станет единственной страной из G7, которую ждёт сокращение экономики. К такой ситуации привёл рост инфляции, усугублённый прекращением энергетических поставок из России, ослабление мировой конъюнктуры и острый дефицит кадров, рассказывает немецкое издание.


AP

В международном сравнении немецкая экономика сейчас выглядит очень плохо и постепенно начинает оправдывать прозвище «больного человека Европы», пишет Die Welt. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ФРГ станет единственной страной из G7, экономика которой сократится.

Причина происходящего заключается в высокой инфляции, продолжает немецкое издание. Рост цен сильно бьёт по покупательной способности граждан. В недавно опубликованном опросе 61% респондентов заявили, что были вынуждены сократить потребление в течение последних 12 месяцев. При этом личное потребление — это важная опора конъюнктуры.

До начала боевых действий на Украине Германия сильно зависела от российского газа, но потом Москва прекратила поставки, объясняет немецкое издание. Цены на энергию подскочили, а вместе с ними и инфляция. В рамках борьбы с повышением стоимости товаров Европейский Центробанк с июля прошлого года уже десять раз поднимал процентные ставки. Но дорогие кредиты служат и обузой для экономики, так как из-за них дорожают инвестиции. Некоторые предприятия начали переосмыслять свою инвестиционную стратегию. Частные строительные компании и крупные инвесторы приостановили свои строительные проекты.

Германия страдает и из-за ослабления конъюнктуры на мировом рынке, которая так и не восстановилась после пандемии и начала боевых действий на Украине. Слабая внешняя торговля сильнее всего бьёт как раз по немецкой экспортной экономике. Серьёзную проблему представляет и острый дефицит кадров в стране. На многих предприятиях не хватает работников. И, по мнению специалистов из ведущих экономических институтов Германии, эта тенденция будет только ухудшаться.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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