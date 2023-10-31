 

Мнение: Обыкновенное хулиганство?

31.10.2023, 21:05, Разное
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16 июля прошлого года 44-летний Хамзат Мальсагов устроил разборку со стрельбой у парка аттракционов «Сказка».

Мальсагов, вооруженный травматическим пистолетом «Глок» скрылся.   Но перед тем, как сбежать, успел нанести несколько ударов по голове жертвы.

Пробегал Мальсагов недолго. Уже 18 июля его задержали и отправили в СИЗО. ТАСС писал, что Кунцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

А потом произошло невероятное. Покушение на убийство следствие переквалифицировало в хулиганство.

Когда начался судебный процесс, Мальсагова как подменили. Я был на одном из судебных заседаний. Подсудимый говорил, что потерпевший его обидел.  И что гонялся за ним, а он лишь защищался. Что у него пятеро детей, просил понять-простить….

В общем, вчера федеральный судья Сергей Астахов приговорил Хамзата Мальсагова к 2 годам и шести месяцам колонии общего режима. За хулиганство. С учетом, что день в колонии равен полутора дням в СИЗО, сидеть Мальсагову осталось недолго. И он снова сможет бегать по Москве с пистолетом.

Пытаюсь понять, почему покушение на убийство переквалифицировали на хулиганство? И почему  суд вынес очень скромный приговор?

Потому что друзья-товарищи Мальсагова коррумпировали следствие и суд? Или потому что российское правосудие – самое гуманное правосудие в мире?

Источник: Ирек Муртазин


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