 

Мишустин: ВВП РФ за 9 месяцев вырос на 2.8%

31.10.2023, 20:20, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ВВП страны в первые девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%. По его словам, к середине текущего года экономика вернулась к докризисному уровню.

По оценкам Министерства экономического развития, за девять месяцев ВВП увеличился на 2,8%. Особенно высоким оказался рост в сентябре, где показатель составил более 5% в годовом выражении.

Тем не менее, Мишустин подчеркнул, что нефтегазовый сектор все еще находится в состоянии спада из-за необходимости переориентации поставок и поиска новых покупателей. Важно, что в сентябре добыча угля выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом, и производство промышленных товаров увеличилось на 3%.

Премьер также отметил успешные результаты в международной торговле. Российские экспортеры находят новые партнерские возможности, и товарооборот с “дружественными странами” вырос на 22%.

Экономический пейзаж подвергся изменениям после решения Банка РФ повысить ключевую ставку до 15% 27 октября. В связи с этим, прогноз ВВП был пересмотрен: Центробанк ожидает роста экономики на уровне 2,2–2,7% в 2023 году, 0,5–1,5% в 2024 году и 1,0–2,0% в 2025 году.

Дополнительные детали доступны в статье “Наперегонки с инфляцией” в газете “Коммерсантъ”.


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