 

Google научился измерять пульс при помощи наушников

31.10.2023, 20:20, Разное
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Исследовательское подразделение Google, известное как Google Research, представило новую методику измерения сердечных параметров, таких как частота сердечных сокращений (ЧСР) и вариабельность сердечного ритма (ВСР), с использованием наушников. Этот инновационный метод привлек внимание редакции 9to5Google.

Предложенный Google метод измерения ЧСР носит название “аудиоплетизмография”. Он основан на отправке низкоинтенсивного сигнала с системой активного шумоподавления через динамики наушников в ушной канал, что вызывает обратное отражение сигнала, неразличимое для человеческого слуха, но регистрируемое встроенным микрофоном наушников. Это отражение изменяется даже при мельчайших изменениях в ушном канале, таких как колебания, вызванные сердечными сокращениями. Микрофон наушника регистрирует эти изменения, а специальное программное обеспечение интерпретирует их как данные о сердечной активности.

Интересно, что метод Google остается эффективным даже во время прослушивания музыки. Исходно у компании возникали трудности с сбором данных в движении, однако с помощью экспериментов с частотой зондирующих сигналов были подобраны такие значения, которые не мешают системе определять ЧСР во время движения.

Google провела испытания метода аудиоплетизмографии на 153 человеках, демонстрируя погрешность в измерениях ЧСР на уровне 3,21% и ВСР на уровне 2,7%.

Стоит отметить, что функция снятия биометрических данных может быть интегрирована в уже выпущенные наушники от Google путем обновления программного обеспечения.

Эта инновация от Google обещает улучшить мониторинг здоровья и фитнес-технологии, предоставляя более точные и удобные способы измерения сердечных показателей.


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