Мнение: О застенчивых возвращенцах оттуда… Принять, простить, платить?

Они убегали из России с большой помпой, громкими криками, «нравственной» позицией и чувством собственного превосходства. Мол, честь и совесть — дороже. Мол, невозможно же далее оставаться в «стране-агрессоре», платить ей налоги и делать вид, что ничего не происходит, тогда как происходит как раз очень многое.

А на Западе их похлопывали по плечу: «всё правильно сделал». Эта #Россия ещё придёт на поклон…

И вот прошло время. Не так уж и много, кстати. Но они потянулись назад. Робко. Застенчиво. Тихой сапой. Даже не пытаясь извиниться или оправдаться. Дескать, мы вернулись — и любите нас снова.

Но…

…они просчитались, все эти адепты западных ценностей, носители кода «культурного превосходства». Оказалось, что там они совсем не так востребованы, как на российских просторах. И как только #финансы начали петь…

Результат был немного предсказуем, впрочем.

Итак, они возвращаются… Эти международные бренды.

Иногда с «чёрного хода», проведя как бы ребрендинг. Но всё равно ведь — всё узнаваемо. Ну, превратился UniQlo в JustClose — товары, концепция, стиль остались теми же.

Иногда «организованной группой», потихоньку заходя в мультибрендовые магазины. И делая вид, что «ничего же не произошло». Ага…

А иногда — этим сильны «американцы» — делая морду кирпичом и просто возобновляя/расширяя продажи.

Типа, а мы и «не уходили». Ну просто передали часть дел номинальным владельцам, зиц-председателям фунтам. Ну, просто #бизнес же.

Пути разные, общее одно: #цены выше. Впрочем, и курс доллара ведь уже не тот.

Но вопрос возникает.

А нафиг они нужны теперь, когда и репутация подмочена, и статусное потребление окончено?

Может всё же — шли бы вы на, буржуины…?

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