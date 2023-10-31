Учителя информатики наградили за успехи учеников, взломавших сайты НАТО и Пентагона

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония награждения медалью «За успехи в воспитании подрастающего поколения» преподавателя информатики Василия Штоколова.

«Неординарный подход педагога к предмету позволил добиться уникальных результатов среди учеников, а ему самому стать примером для коллег», – говорится в приказе управления Рособрнадзора по Уральскому федеральному округу.

Несмотря на признание заслуг, путь педагога к успеху был тернист. Штоколов, исходя из патриотических чувств, в частном порядке научился взламывать сайты НАТО, Пентагона и других ведомств западных стран, используя для этого старые уязвимости в интерпретаторе Perl. Далее преподаватель решил поделиться полезным опытом с учениками. Дети с энтузиазмом восприняли задание и выполняли его не только в отведённое учебной программой время, но и приходили на занятия после уроков. В итоге за три месяца хакерские атаки на ресурсы крупнейших мировых ведомств смогли освоить большинство учащихся, а некоторым из них для решения задачи требовалось 15-20 минут.

По запросу Интерпола Штоколова привлекли к уголовной ответственности, против него было возбуждено уголовное дело. По просьбам учеников суд разрешил педагогу вести занятия онлайн, пребывая под домашним арестом. Положительно разрешить ситуацию помогло постановление правительства об утверждении списка недружественных государств – в действиях преподавателя не нашли состава преступления и целиком его оправдали, благодаря чему он отделался условным сроком.

Силовики изучили уникальный опыт и порекомендовали коллегам из Рособрнадзора представить преподавателя к награде.

—