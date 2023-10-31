Владельцы смартфонов Huawei столкнулись с проблемой

Пользователи смартфонов Huawei недовольны обнаружением встроенного приложения Google как потенциально вредоносного, пишет Huawei Central.

Проблема стала актуальной на прошлой неделе и затронула владельцев старых моделей Huawei с Google Mobile Services (GMS), таких как P30 Pro, P20, P10, Mate 20 и Mate 10, а также новых моделей Honor.

Суть проблемы заключается в том, что при запуске приложения Google смартфон предупреждает о возможном наличии вируса TrojanSMS-PA. Этот вирус известен тем, что скрыто подписывает пользователей на платный контент для взрослых и крадет их личные данные.

После уведомления о небезопасности приложения Google предлагает два варианта решения: проигнорировать проблему или удалить приложение. Однако уведомление продолжает появляться при каждом запуске программы, даже если смартфон не подключен к сети.

На данный момент ни Google, ни специалисты по информационной безопасности не подтвердили наличие вредоносных функций в рассматриваемом приложении. Пользователи считают, что это может быть связано с сбоем в работе внутреннего сервиса безопасности Optimizer, предустановленного на смартфоны Huawei и Honor.

Чтобы решить эту проблему, Huawei Central рекомендует очистить кеш приложения Optimizer и перезагрузить устройство.

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